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ثقافة وفنون

محمود سعد يعلق على حريق سنترال رمسيس: كارثة كاشفة ومؤسفة وحزينة

محمود سعد، فيتو
محمود سعد، فيتو

علق الإعلامي محمود سعد على الحريق المروع الذي اندلع في سنترال رمسيس وسط القاهرة، عصر أمس الإثنين، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.  

وقال عبر صفحته الرسمية: “كارثة كاشفة ومؤسفة وحزينة.. عزاء من القلب لأسر ضحايا حريق سنترال رمسيس.. وإن كنت لا أدري هم ضحايا من.. وضحايا ماذا”.

كما نشر سعد مقطع فيديو من زيارة سابقة له إلى مبنى سنترال رمسيس، ظهر فيه وهو يستعرض هاتفًا مصنوعًا من الفضة تم استخدامه لإعلان افتتاح السنترال عام 1927.

 

حريق سنترال رمسيس 

وكان حريق كبير قد اندلع أمس الاثنين في سنترال رمسيس، وأسفر عن مصرع 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث.

وضمت قائمة الضحايا كلا من: وائل مرزوق من نيابة الموارد البشرية، إلى جانب المهندسين أحمد رجب، ومحمد طلعت، وأحمد مصطفى من نيابة الشئون الفنية بالشركة.

ونعت الشركة المصرية للاتصالات أبناءها الذين استشهدوا في حريق سنترال رمسيس الذي اندلع أمس. 

وقالت الشركة فى بيان النعي: “بقلوب يعتصرها الألم، تنعي الشركة المصرية للاتصالات أبناءها الذين استشهدوا جراء حريق سنترال رمسيس بالأمس”.

وأضاف البيان: “يتقدم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرهم وذويهم ومحبيهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، فقد جسد هؤلاء الأبطال أسمى معاني النبل والمسئولية والإخلاص في العمل، وظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة”.   

ووجهت إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر الضحايا وفاء لما قدموه وتقديرا لتضحياتهم، وحرصا من الشركة على الوقوف بجانب عائلاتهم في هذه اللحظات الأليمة.  

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