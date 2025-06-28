قصور الثقافة تحتفي بـ علي عطا ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء للاحتفاء بمسيرة الشاعر والكاتب الصحفي علي عطا، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، وذلك في السادسة من مساء غد الأحد، بقصر ثقافة المنصورة، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الإبداع الأدبي والفكري.

مسيرة علي عطا

تدير اللقاء د. سمية عودة، ويتضمن حديثا حول ملامح المشروع الشعري لعلي عطا، مع سرد محطات من مشواره الأدبي والصحفي، بمشاركة الكاتب إبراهيم حمزة، الروائي فرج مجاهد، والشاعر محمد عطوة.

الشاعر علي عطا

الشاعر علي عطا، ولد عام 1963 بمحافظة الدقهلية، تخرج في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، بدأ حياته بالعمل في مجال الصحافة عقب التخرج، وذلك بعدد من المجلات والصحف الإلكترونية المصرية والعربية، من بينها مجلة الفيصل السعودية، الحياة اللندنية، وجريدة أصوات أون لاين، كما عمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهو عضو باتحاد كتاب مصر.

ارتبط تكوينه الثقافي بالإذاعة المصرية وبرامجها، وتأثر في مسيرته بكبار الشعراء منهم: نزار قباني، فاروق جويدة، صلاح عبد الصبور، أمل دنقل، ونازك الملائكة.

بدأ كتابة الشعر بالقصيدة العمودية، ثم قصيدة التفعيلة، وصدر له ثلاثة دواوين شعرية وهي: "على سبيل التمويه"، "ظهرها إلى الحائط"، "تمارين لاصطياد فريسة"، بجانب روايتين بعنوان "حافة الكوثر"، و"زيارة أخيرة لأم كلثوم"، كما صدر له عدة كتب منها "وجوه وكتب وقضايا في زحام عوالم افتراضية"، و"ظلال السرد: مرآة للذات ونافذة على الآخر".

وحصل على تكريمات شتى داخل مصر وخارجها، من بينها تكريم من قبل نقابة الصحفيين، نظرا لأعماله التي أسهمت في إثراء المشهد الشعري العربي وكان لها حضورا فاعلا في الساحة الثقافية.

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