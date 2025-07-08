لويس دياز يرد على رحيله عن ليفربول والاختيار بين برشلونة والنصر (فيديو)

تصدر النجم الكولومبي لويس دياز، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، محركات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، بعد رغبته في الرحيل عن الريدز.

وانتشرت مقطع فيديو للاعب للمفاضلة بين العرضين التي تلقاها من برشلونة والنصر السعودي.

وقال لويس في الفيديو:"أنا هادئ وأسعى إلى اتخاذ القرار المناسب والأفضل لي".

وتابع: أنا الآن في مرحلة التفاوض مع ليفربول من أجل الرحيل.

سمعنا عن انتقالك لـ برشلونة والنصر؛ هل هناك محادثات؟



🚨🚨🚨🚨🚨🚨🗣️ لويس دياز:



نحن في مرحلة مفاوضات، مع ليفربول وكل الأطراف المهتمة



أنا هادئ وسعيد في مكاني الحالي وسأحاول اتخاذ أفضل قرار الآن

pic.twitter.com/YmJIB84JH2 July 8, 2025

فترة الانتقالات الصيفية الجارية

فيما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن رغبة قوية لدى لويس في خوض تجربة جديدة بانتقاله إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ثلاثة أعوام ونصف قضاها في ملعب "أنفيلد".

وذكرت الصحيفة أن دياز كان من بين اللاعبين الذين انضموا اليوم الثلاثاء إلى معسكر ليفربول التحضيري للموسم الجديد، إلا أنه وصل إلى المدينة وهو يحمل نية واضحة بالرحيل عن النادي، بعد فترة ناجحة توج خلالها بخمسة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

انتقادات جماهيرية وإعلامية واسعة

وتأتي هذه التطورات بعدما أثار دياز جدلًا في الصحافة البريطانية لمشاركته مؤخرًا في مباراة استعراضية مع مؤثرين من بلاده، بعد فترة قصيرة من وفاة زميله السابق في الفريق ديوجو جوتا في حادث سير مأساوي، ما عرضه لانتقادات جماهيرية وإعلامية واسعة.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن اللاعب ووكالته سيبدآن اعتبارًا من اليوم خطة تحرك تدريجية للضغط على إدارة ليفربول من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف، رغم أن عقده مع "الريدز" يمتد حتى عام 2027، مما قد يُعقد المفاوضات.

ويرى دياز أن فترته في إنجلترا وصلت إلى نهايتها، ويعتبر برشلونة الوجهة المثالية للمرحلة القادمة، في ظل سعي المدرب الألماني هانز فليك لتدعيم الجبهة الهجومية للنادي الكتالوني، خاصة في ظل التحديات المالية التي تُصعّب إبرام صفقات ضخمة.

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