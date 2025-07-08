خالد الصاوي ينعي ضحايا حريق سنترال رمسيس

نعى الفنان خالد الصاوي ضحايا الحريق المروع الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس عصر أمس الاثنين، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وقال الصاوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بمزيد من الحزن يتقدم الفنان خالد الصاوي بخالص التعازي إلى الشركة المصرية للاتصالات we في شهداء الواجب من أبناء الشركة الذين لاقوا ربهم أثناء تأدية واجبهم في مبنى سنترال رمسيس".

وتابع: “اللهم اغفر لهم وارحمهم وانزل الصبر والسلوان في قلوب ذويهم.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. نسألكم الدعاء لهم بالرحمة ونسأل الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين”.

حريق سنترال رمسيس

وكان حريق كبير قد اندلع أمس الاثنين في سنترال رمسيس، وأسفر عن مصرع 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث.

وضمت قائمة الضحايا كلا من: وائل مرزوق من نيابة الموارد البشرية، إلى جانب المهندسين أحمد رجب، ومحمد طلعت، وأحمد مصطفى من نيابة الشئون الفنية بالشركة.

ونعت الشركة المصرية للاتصالات أبناءها الذين استشهدوا في حريق سنترال رمسيس الذي اندلع أمس.

وقالت الشركة فى بيان النعي: “بقلوب يعتصرها الألم، تنعي الشركة المصرية للاتصالات أبناءها الذين استشهدوا جراء حريق سنترال رمسيس بالأمس”.

وأضاف البيان: “يتقدم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرهم وذويهم ومحبيهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، فقد جسد هؤلاء الأبطال أسمى معاني النبل والمسئولية والإخلاص في العمل، وظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة”.

ووجهت إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر الضحايا وفاء لما قدموه وتقديرا لتضحياتهم، وحرصا من الشركة على الوقوف بجانب عائلاتهم في هذه اللحظات الأليمة.

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