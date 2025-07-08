الثلاثاء 08 يوليو 2025
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أخبار مصر

الوزراء: نظام الثانوية العامة قائم ومستمر.. و"البكالوريا" بديل اختياري

طلاب الثانوية العامة،
طلاب الثانوية العامة، فيتو
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من أنباء على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء نظام الثانوية العامة بعد تطبيق مشروع "البكالوريا المصرية".

مجلس الوزراء: نظام الثانوية العامة قائم ومستمر كما هو دون إلغاء


وأكد المركز الإعلامي أن نظام الثانوية العامة قائم ومستمر كما هو دون إلغاء، موضحًا أن مشروع "البكالوريا" يمثل مسارًا تعليميًا اختيارًيا ويُطبق إلى جانب نظام الثانوية العامة التقليدي، وليس بديلًا إلزاميًا له.

 مشروع "البكالوريا المصرية" 


وأشار المركز إلى أن مشروع "البكالوريا المصرية" يهدف إلى إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تلائم ميول الطلاب وقدراتهم، ويُتيح للطالب اختيار المواد التي يدرسها، مع التركيز على تنمية المهارات بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

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