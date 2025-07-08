مدير التعليم بالدقهلية يكرم الفائزين بالمركز الأول في مسابقة التقرير الصحفي المصور (صور)

كرم اليوم المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـالدقهلية، الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التقرير الصحفي المصور للتعليم الفني.

وتم التكريم بحضور كل من: بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، ومحمد عيطة مدير التعليم الزراعي.



أسماء الطلاب المكرمين

وتم تكريم كل من:

- الطالبة رضوى عماد حمدي

- الطالب محمد عادل عوض

- الطالب أحمد محمد السيد

بمدرسة المنصورة الثانوية الزراعية المشتركة لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التقرير الصحفي المصور.



تم التكريم بحضور كل من: ماجد منير مدير مدرسة المنصورة الثانوية الزراعية المشتركة، وإسلام ناجي أخصائي الصحافة مدرسة المنصورة الثانوية الزراعية المشتركة، وتمنى مدير المديرية للفائزين دوام التوفيق والسداد.

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