الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

مليون مشاهدة لأغنية "قبلت التحدي" لـ رامي جمال وحمزة نمرة (فيديو)

أغنية قبلت التحدي،
أغنية قبلت التحدي، فيتو

حققت أغنية “قبلت التحدي” للمطربين رامي جمال وحمزة نمرة، مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب"، حيث تأتي الأغنية ضمن ألبوم رامي جمال الجديد والذي يأتي بعنوان “محسبتهاش”. 

أغنية “قبلت التحدي” 

وتواجدت الأغنية ضمن تريند الموسيقى بالموقع، وذلك منذ طرحها يوم 1 يوليو الجاري وحتى الآن، وسط تفاعل كبير من الجمهور. 

الأغنية من كلمات محمد أبو نعمة ومحمد النادي، ألحان محمد النادي، توزيع وسام عبد المنعم. 

ألبوم رامي جمال الجديد 

ويتضمن ألبوم رامي جمال الجديد محسبتهاش 15 أغنية، وهي: محسبتهاش، مش لاقيكي، كأنه مجاش، هات حضن، ماطلعتش جدع، تيجي نرجع، روحي عليك بتنادي، قبلت التحدي مع حمزة نمرة، زي الخطاف مع نوردو، غبت ليه، تطلب حنية، يا جمالك، بعدك أذاني، مالي بس.

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