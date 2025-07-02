رامي جمال يتصدر التريند بـ 3 أغانٍ من ألبومه الجديد (فيديو)

تصدر النجم رامي جمال قائمة تريند الموسيقى عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك بثلاث أغانٍ من ألبومه الجديد الذي يأتي تحت عنوان “محسبتهاش”، والذي كان قد طرحه مساء أمس الأربعاء أول يوليو الجاري.

أغاني رامي جمال

واحتلت أغنية “محسبتهاش” المركز الأول بقائمة التريند، وهي من كلمات هاجر نبيل، وألحان علي الخواجة، وتوزيع وسام عبد المنعم.

فيما جاءت في المركز الثاني بقائمة تريند الموسيقى أغنية “كإنه مجاش”، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان سامر أبو طالب، توزيع محمد ياسر.

وفي المركز الثالث، جاء ديو “قبلت التحدي” لرامي جمال مع المطرب حمزة نمرة، وهو من كلمات محمد أبو نعمة ومحمد النادي، ألحان محمد النادي، توزيع وسام عبد المنعم.

ألبوم رامي جمال الجديد

ويتضمن ألبوم رامي جمال الجديد محسبتهاش 15 أغنية، وهي: محسبتهاش، مش لاقيكي، كأنه مجاش، هات حضن، ماطلعتش جدع، تيجي نرجع، روحي عليك بتنادي، قبلت التحدي مع حمزة نمرة، زي الخطاف مع نوردو، غبت ليه، تطلب حنية، يا جمالك، بعدك أذاني، مالي بس.

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