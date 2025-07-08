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طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية عن امتحان البلاغة: في مستوى الطالب المتوسط (فيديو)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو
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أدى طلاب  القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة البلاغة في مختلف محافظات الجمهورية، وسط حالة من التباين في تقييم مستوى الامتحان.

طلاب الأدبي بالأزهر: امتحان البلاغة "متوسط".. و25% من الأسئلة صعبة

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، حيث ضم مجموعة من الأسئلة السهلة، لكن تخلله أيضًا بعض الأسئلة الصعبة التي قدّروها بحوالي 25% من إجمالي الامتحان.

وقال أحد الطلاب لـ “فيتو” من أمام لجنة المعادي بالقاهرة: "الامتحان كان في المجمل معقول، لكن بعض الأسئلة كانت محتاجة تفكير ومهارات عالية، ومش أي حد هيعرف يجاوبها بسهولة".

وأشار آخرون إلى أن الوقت المخصص للإجابة لم يكن كافيًا، خاصة مع طبيعة الأسئلة المقالية، موضحين: "كنا محتاجين وقت إضافي علشان نراجع ونفكر كويس، خصوصًا إن البلاغة محتاجة تركيز".

ورغم الملاحظات، أشاد بعض الطلاب بمستوى امتحانات اللغة العربية بشكل عام، معتبرين أنها جاءت في مجملها مناسبة ومن داخل المنهج.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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