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أخبار مصر

تداول 48 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 460 شاحنة و226 سيارة.

تصدير 37 الف طن فوسفات من ميناء سفاجا للصين

 حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 220 شاحنة و224 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 44000 طن بضائع، 240 شاحنة و2 سيارة. 


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر السفينة Great Beauty  وعلى متنها 37 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express والحرية 2 وغادرت السفينتين ALcudia Express  والقاهرة. وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و178 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) أربع سفن وهى الحسين, اور, سينا وآيلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2515 راكب بموانيها.
 

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