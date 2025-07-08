بعد 6 ساعات، رفع آثار حادث قطار مطروح وعودة الحركة لطبيعتها (صور)

عادت، قبل قليل، حركة قطار سكك حديد مصر بشكل طبيعي، على خط الإسكندرية ـ مطروح، عقب الانتهاء من رفع عربتين من قطار مرسى مطروح خرجتا عن القضبان في منطقة عبد القادر غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

6 ساعات لرفع عربات القطار

و عملت فرق من مهندسي وفنيي سكك حديد مصر على إعادة العربتين، إلى مسارهما الطبيعي لاستئناف رحلات القطارات منذ الفجر ولاكثر من 6 ساعات لرفع العربات

وجار التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره،فيما لاتزال هيئة السكك الحديدية لم تعلن عن أي تفاصيل.

قطار الإسكندرية مطروح

وكانت حركة قطارات الإسكندرية مطروح، توقفت فجر اليوم، عقب خروج عربتي قطار عن القضبان بمنطقة عبد القادر غرب محافظة الإسكندرية وذلك دون إصابات.

وأدى خروج العربة عن القضبان في حالة من الذعر بين ركاب القطار، ونزولهم منه فور توقفه بشكل أثار خوفهم، فيما توجهت قوة من قسم شرطة العامرية أول لمكان خروج القطار، وتجمع أهالي منطقة عبد القادر لتقديم يد العون للركاب.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا، بورود بلاغ لقسم شرطة العامرية أول منطقة عبد القادر غرب الإسكندرية، عن خروج عربتي قطار مطروح الإسكندرية عن القطار، بعد خروجه من محطة محرم بك باتجاه مطروح، مما أدى لتوقف حركة القطارات.

ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ بصحبة قوات الأمن وسيارات الإسعاف، فيما لم يتسبب خروج العربات عن إصابات بين ركاب القطار.

كما يتم الدفع بمعدات السكك الحديدية وفنييها لإعادة عربات القطار مرة أخرى للقضبان وتسيير حركة القطارات على الخط.

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