كيف يتحرك الأهلي في ملف تدعيم هجومه؟

قال مصدر داخل الأهلي: إن التحركات مستمرة لتدعيم هجوم الفريق في انتقالات الصيف مؤكدا أنه رغم فشل مفاوضات أسد الحملاوي وأيضا تعثر مفاوضات ضم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي أو أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي إلا أن المحاولات مستمرة.

وأضاف: حال تعثر المفاوضات مع مهاجم جديد لدينا محمد شريف وجراديشار وأيضا هناك أكثر من لاعب يجيد في هذا المركز مثل أشرف بن شرقي وأيضا طاهر محمد طاهر مع التأكيد على أن ملف احتراف وسام أبو علي ورحيله لم يحسم رسميا حتى الآن.

التعاقد مع ياسين مرعي

ومن ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي: إن التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو جاء بعد موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق، مؤكدا أن المدرب شاهد مباريات للاعب وأكد أنه إضافة قوية للفريق.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات متبادلة بين مسؤولي الأهلي وسيراميكا من أجل حسم الصفقة التي تأتي بعد التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو.

وانضم ياسين مرعي الي الأهلي لمدة خمس مواسم بعد إنهاء اتفاق الأهلي وفاركو أيضا في إطار خطة النادي الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

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