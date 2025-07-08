أحفاد الحسين لن يستسلموا!

مرت علينا هذا الأسبوع ذكرى عزيزة وهي ذكرى استشهاد سيدنا الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد سيدى شباب أهل الجنة، وهو من قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا من حسين وحسين مني أحب الله من أحب حسين..

ويعد الإمام الحسين رمزا خالدا في تاريخ الإسلام بل والإنسانية جمعاء، وعلى الرغم من أنها ذكرى حزينة إلا أنها تحمل قيما إنسانية نبيلة ستظل راسخة ليوم القيامة، فقد جسد الحسين في حياته قيم الحق، والعدل، والكرامة، وكان استشهاده في كربلاء عام 61 هجريا محطة فاصلة في مواجهة الظلم والطغيان، ودرسا خالدا في التضحية من أجل المبادئ.

ويعد الحسين أول ثائر في تاريخ الإسلام، فبعد وفاة معاوية بن أبي سفيان، حاول إبنه يزيد أن يجبر المسلمين على مبايعته خليفة، رغم غياب كل الصفات اللازمة لهذا المنصب عنه، فقد كان يعرف بفسقه وظلمه، رفض الإمام الحسين مبايعة يزيد، لأنه رأى أن الخلافة قد تحولت إلى ملك وراثي يفتقد للشورى والعدالة..

وهو ما اعتبره انحرافا خطيرا عن مبادئ الإسلام، وصلت للإمام الحسين رسائل كثيرة من أهل الكوفة يطلبون قدومه لنصرة الحق، وقيادتهم ضد ظلم بني أمية، فلبى الإمام الحسين النداء، وانطلق بأبنائه وأهل بيته وبعض أصحابه نحو العراق..

وفي العاشر من محرم سنة 61 هجريا، واجه الإمام الحسين بهذا العدد القليل من أهل بيته وأصحابه، جيشا ضخما تابعا ليزيد بن معاوية في كربلاء، ورغم الحصار والعطش وقلة العدد، صمد الإمام الحسين وأصحابه حتى استشهدوا جميعا، بعد أن قدموا ملحمة في الشجاعة والثبات على المبدأ.

ولم تكن ثورة الإمام الحسين مجرد معركة عسكرية، بل كانت صرخة مدوية في وجه الظلم، ورسالة أبدية لكل الأحرار في تاريخ البشرية بأن الكرامة أغلى من الحياة، وأن مقاومة الظلم واجب شرعي وأخلاقي، لذلك بقيت كربلاء رمزا لكل من يناضل ضد الاستبداد، وأصبح الإمام الحسين شعارا للحرية، وأيقونة للعدل في ضمير الإنسانية..

إن ثورة الإمام الحسين ليست حدثا من الماضي كما يعتقد البعض، بل هي مصدر إلهام دائم لكل من يرفض الاستعباد والفساد، لقد علمنا الإمام الحسين أن الموت بعزة خير من العيش بذل، وأن كلمة لا في وجه الظالم قد تغير مجرى التاريخ، وقد جسد ذلك بمقولته الشهيرة "إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي".

واليوم يؤكد أحفاد الحسين أنهم على خطى ونهج جدهم، فقد شاهدناهم وهم يخوضون المعارك ضد العدو الصهيوني نصرة لفلسطين وشعبها، فعلى مدار العشرين شهرا الماضية قدموا نموذجا في التضحية والفداء لنصرة الحق والعدل، ومواجهة الظلم والاستبداد..

وقدم أحفاد الحسين ضريبة دم غالية، أكدوا من خلالها أن الدم لابد وأن ينتصر على السيف، فقد خاضوا هذه المعركة وهم متسلحون بمبادئ جدهم، ومؤمنون أنهم لا يمكن أن يهزموا، فعندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر، وهذا ما أكده وجسده قولا وفعلا سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله أحد أحفاد الإمام الحسين الذي استشهد في هذه المعركة، بعد أن خاض حربا كربلائية هو وأصحابه مع العدو الصهيوني..

ولا زال أبناء سماحة السيد حسن نصر الله يخوضون هذه الحرب الاستشهادية في مواجهة العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي، وهم على إيمان بأنهم لن يهزموا، لذلك لا يمكن لمن يمتلكوا إيمان الحسين أن يستسلموا أبدآ.

لكن تبقى كلمة نقولها لكل المسلمين الذين وقفوا متفرجين على أحفاد الحسين في هذه المعركة، وهنا نستشهد بالحوار الذي دار بين الوليد بن عتبه رسول يزيد بن معاوية للإمام الحسين بن علي من أجل أخذ البيعة، وذلك في مسرحية الحسين ثائرًا التي كتبها الروائي المصري الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، حيث أعتبر الوليد البيعة مجرد كلمة فجاء رد الحسين: "أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة، الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري..

الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور، ودليل تتبعه الأمة، عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين، فساروا يهدون العالم، الكلمة زلزلت الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة".

فبالكلمة يمكن أن تنكشف الغمة في غزة، إذا توحدت كلمة المسلمين الصامتين والمتخاذلين، فلن نطلب منهم المشاركة بالسلاح فهذا كفيلًا به أحفاد الحسين وحدهم، فقط نريد منهم المشاركة والدعم بالكلمة، اللهم بلغت اللهم فاشهد.

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