المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: توفير أسعار طاقة تنافسية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة

كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس تقدم بمذكرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، تتضمن أهم المقترحات المطلوب تنفيذها على المديين القصير والمتوسط؛ من أجل الوصول إلى المستهدف التصديري، تتمثل في توفير أسعار طاقة تنافسية للقطاعات التصديرية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات التصدير وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية اللوجستية وزيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية ونوعها لتتوافق مع برامج الحوافز المقدمة من الدول المنافسة وغيرها من المقترحات التي تصب في رفع تنافسية صادرات القطاع وقدرتها علي النفاذ الي اسواق الدول المختلفة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة.





ومن جهة أخرى، جدد أبو المكارم تأكيد المجلس على استبعاد دعم الصادرات التي تمثل خامات أولية أو مستلزمات إنتاج غير مصنعة بدرجة كافية، مؤكدا ضرورة التركيز على دعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية والمرتبطة بسلاسل تصنيع محلية متكاملة، وذلك اتساقا مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات التحويلية.

وكان المجلس قد تلقى بعض الطلبات المقدمة من بعض الشركات للحصول على مساندة لصادرات منتجات البولي بروبلين والبولي إيثيلين.. وقد تقرر في حينها إلزام الشركات المتقدمة بتقديم شهادة بالمكان المحلي المعتمد لتمكين المجلس من تقييم مدى استحقاقها للمساندة التصديرية وفقا للضوابط المعمول بها لدى صندوق تنمية الصادرات.

وناقش أعضاء المجلس تداعيات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أبو المكارم إن تركيا تمثل الشريك التجارى الأول لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.

وأضاف أن توقيع الاتفاق المشار إليه من شأنه أن يمنح المنتجات الخليجية ميزة تنافسية إضافية في السوق التركي من حيث الإعفاء الجمركي وتقليل تكاليف النفاذ، وهو ما يستوجب إعادة تقييم وضع المنتجات المصرية في السوق التركي وتقديم حوافز تنافسية موازية.

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