2751 شركة صينية مستثمرة في مصر بقيمة 802.72 مليون دولار

أكد جهاز التمثيل التجاري أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري.

وأظهر حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا مطردًا خلال الفترات السابقة، حيث بلغ في عام 2024 نحو 17.37 مليار دولار مقارنة بنحو 15.78 مليار دولار عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها نحو 10%.

عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر

وبلغ عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر نحو 2751 شركة بمساهمة صينية بلغت قيمتها نحو 802.72 مليون دولار، في العديد من قطاعات الصناعة، البناء والتشييد، الخدمات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة الصينية MOFCOM فقد بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المصرية في الصين بلغت حتي نهاية عام 2024م نحو 73,03 مليون دولار أمريكي، وقد تركزت معظم تلك الاستثمارات في شركات التجارة والسياحة والشحن.

وفي إطار تعاون رجال الاعمال من البلدين فقد تأسس مجلس الاعمال المصري الصيني المشترك بموجب الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمجلس الصيني للترويج التجارة الدولية “CCPIT" بتاريخ 15/1/2002 ليكون آلية محورية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال من البلدين، وصدر قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال برئاسة المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي.

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