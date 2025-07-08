تركيا تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة للصناعات الكمياوية المصرية خلال 2025

كشفت خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تركيا تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال 2025 بما قيمته حوالي 567 مليون دولار.

وتتمثل أهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 217 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 177مليون دولار والكيماويات غير العضوية بما قيمته 62 مليون دولار، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات تبلغ 467 مليون دولار وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 177 مليون دولار والاسمدة بما قيمته 152 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 82 مليون دولار.

البرازيل في المرتبة الثالثة

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات حوالي 252 مليون دولار، وأهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 128 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 85 مليون دولار والمنتجات الزجاجية بما قيمته 18 مليون دولار.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 226 مليون دولار وتأتي الأسمدة كأهم السلع المصدرة بما قيمته 101 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 32مليون دولار والكيماويات غير العضوية بما قيمته 30 مليون دولار وفرنسا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يقدر بنحو 184 مليون دولار وأهم السلع المصدرة للأسمدة بما قيمته 67 مليون دولار والبتروكيماويات بما قيمته 62 مليون دولار والكيماويات العضوية بما قيمته 29مليون دولار.



وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تقدر بحوالي 135 مليون دولار وأهم السلع المصدرة البلاستيك بما قيمته 44 مليون دولار والاحبار والدهانات بما قيمته 38 مليون دولار والبتروكيماويات بما قيمته 21 مليون دولار.

وتحتل الجزائر المرتبة السابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 129 مليون دولار وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 48 مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 38 مليون دولار والاحبار والدهانات بما قيمته 12 مليون دولار .



وجاءت المغرب في المرتبة الثامنة بقيمة صادرات بلغت حوالي 116 مليون دولار وجاءت بلجيكا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت نحو 112مليون دولار وفي المرتبة العاشرة جاءت لبنان في المرتبة العاشرة بإجمالي صادرات تبلغ نحو 105 مليون دولار

الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات الي التكتلات الاقتصادية بإجمالي صادرات تبلغ نحو 41% بقيمة 1.6 مليار دولار.



وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات الي التكتلات الاقتصادية بإجمالي صادرات تبلغ نحو 41 % بقيمة 1.6 مليار دولار وجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو 865 مليون بما يمثل نحو 22 % من إجمالي الصادرات وتأتي آسيا بدون الدول العربية في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يقدر بنحو 643 مليون دولار بما يمثل نحو 17% من إجمالي الصادرات وتأتي أفريقيا بدون الدول العربية في المرتبة الرابعة بحجم صادرات يقدر بنحو 205 مليون بما يمثل 5% من إجمالي الصادرات.

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