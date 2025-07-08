لاعبو الأهلي على ميزان ريبيرو في انطلاقة فترة الإعداد للموسم الجديد

يخضع لاعبو الأهلي لقياسات الوزن في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 14 يوليو، حيث يخوض لاعبي الأهلي تدريبات بدنية خلال فترة الراحة الحالية للحفاظ على الأوزان قبل العودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي: إن التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو جاء بعد موافقة الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق، مؤكدا أن المدرب شاهد مباريات للاعب وأكد أنه إضافة قوية للفريق.

وقد وقع ياسين مرعي بالفعل صباح أمس الاثنين على عقود انتقاله للنادي الأهلي لينهي النادي بالفعل صفقة اللاعب من نادي فاركو، حيث تسلم النادي الاستغناء الخاص باللاعب لتصبح الأمور منتهية ويدعم الأهلي خط دفاعه باللاعب صاحب الـ 23 ربيعا، ولا يتبقى إلا الإعلان الرسمي من طرف النادي الأهلي عن ضم اللاعب وسط خطوات متتالية من النادي لتدعيم خط دفاع الفريق في الانتقالات الحالية.

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وانضم ياسين مرعي إلى الأهلي لمدة خمس مواسم بعد إنهاء اتفاق الأهلي وفاركو ايضا في إطار خطة النادي الأهلي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

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