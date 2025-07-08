15 مليار دولار صادرات مستهدفة للصناعات الكيماوية خلال 2030

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، أنه يستهدف زيادة صادرات القطاع بمتوسط معدل نمو مستهدف خلال الفترة من 2025- 2030 نحو9% سنويا لتصل صادرات القطاع إلى 15 مليار دولار بحلول 2030.

وقال أبو المكارم خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس، إنه من المستهدف الوصول بصادرات القطاع لـ 9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، ونحو 10 مليارات دولار بنهاية 2026، ونحو 10.9 مليار دولار بنهاية 2027، و11.9مليار دولار بنهاية 2028 ونحو 13 مليار دولار بنهاية 2029 ونحو 15 مليار دولار بنهاية 2030.



وقال إنه في ضوء حجم الطلب المتوقع من الممكن أن تصل صادرات القطاع لدول أفريقيا لحوالي 3 مليار دولار بحلول 2030، مشيرا الي استهداف السوق الأمريكي خلال الفترة القادمة كاشفا عن العديد من الفرص التصديرية الواعدة بهذا السوق الكبير

أرقام صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجاري

وكان المجلس استعرض أرقام صادرات القطاع خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجارى حيث اعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير الي مايو ماقيمته 3.889مليار دولار بزيادة نسبتها 12% عما تحقق خلال نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت نحو 3.458مليار دولار



وقال: إن الفترة من يناير الي مايو 2025 شهدت زيادة واضحة لصادرات جميع بنود صادرات الصناعات الكيماوية لعل أبرزها صادرات الاسمدة ومنتجات البلاستيك والكيماويات التي حققت إجمالي صادرات قيمتها2.755 مليار دولار.



وهو ما يعني أن موقف صادرات هذه المنتجات له تأثير مباشر في رقم إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية حيث تمثل ما يزيد عن 70% من إجمالي صادرات القطاع



وقد استأثرت منتجات الأسمدة بنحو 1.135مليار دولار بزيادة نسبتها 2% عن العام الماضي تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة صادرات تبلغ حوالي 917 مليون دولار بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق عليه .

وجاءت منتجات البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بقيمة 702.14مليون دولار بزيادة 63% عن 2024، وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تبلغ 306.38مليون دولار وبزيادة قدرها 3% عن العام السابق عليه وجاءت الكيماويات المتنوعة في المرتبة الخامسة بإجمالي صادرات تقدر بنحو 174.18مليون دولار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 30%



وجاءت المنظفات في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تبلغ 152.3مليون دولار وبنسبة زيادة تقدر بنحو 9% وبلغت صادرات الأحبار والدهانات حوالي 135.37مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 8% وبلغت صادرات الكيماويات العضوية نحو 116.46مليون دولار بنسبة نمو 34%.

وبلغت صادرات منتجات الزجاج حوالي 106.14مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17% وبلغت صادرات منتجات المطاط نحو 70.77مليون دولار محققة معدل نمو نسبته 2%.

واشار الي انه بلغ إجمالي صادرات القطاع لأهم 10 أسواق حوالي 2.263 مليار دولار بما يمثل حوالي 60%من إجمالي صادرات القطاع.

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