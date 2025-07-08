وزير الإسكان يتابع موقف مبادرتي بيتك في مصر وبيت الوطن للمصريين بالخارج

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لاستعراض الموقف الحالي والإجراءات الجارية الخاصة بمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، عقب انتهاء فترة طرح المرحلة الأولى من المبادرة، بجانب متابعة موقف مبادرة "بيت الوطن"، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، وإصدار توجيهات بالعمل على توفير عدد من المحفزات والمميزات للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن مبادرة "بيتك في مصر" والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تستهدف طرح وحدات وفيلات سكنية، في عدد من المدن الجديدة حيث تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينتي، وعددا من المدن الأخرى.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم إطلاق موقع الكتروني لطرح وحجز وحدات المبادرة، مؤكدا حرصه على تلبية مختلف احتياجات وطلبات المصريين بالخارج، من توفير وحدات سكنية تناسب شرائح الدخل المختلفة للجاليات المصرية بالخارج، حيث تم توفير محفزات ومميزات ضمن المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمصريين بالخارج، منوها إلى أنه جار العمل والتنسيق لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.

كما تناول الاجتماع الموقف الخاص بطروحات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، حيث تم استعراض تقرير متضمن عدد قطع الأراضي المباعة وموقف أعمال المرافق بالأراضي التي تم طرحها.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بالتواصل الدائم والرد على أي استفسارات لدى المصريين بالخارج بشأن المبادرتين والتغلب على أية تحديات تواجههم والتيسير عليهم.

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