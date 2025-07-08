احمي نفسك وأنقذ غيرك، هيئة الدواء تطالب بهذا الإجراء فورا حالة ظهور أي آثار جانبية للأدوية

ناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين في حالة تناول أي دواء وظهرت آثار جانبية بسبب الدواء ضرورة الابلاغ عن هذه الآثار الجانبية من خلال إدارة اليقظة الدوائية على الرابط التالى.



أكدت هيئة الدواء المصرية أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية يساعد في حماية الآخرين من اى أضرار.

تحسين سلامة الأدوية ومنع الأضرار المستقبلية

وأكدت هيئة الدواء أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية يدفع نحو التحسين ويمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الإرشادات العلاجية، تحسين سلامة الأدوية، وحتى منع الأضرار المستقبلية. ​

وتصبح جزء فعال في تحسين الرعاية الصحية،وتساعد في جعل المنظومة الصحية أكثر أمانًا للجميع. ​



​واليقظة الدوائية هي العلم الذي يهتم برصد ومراقبة وتقييم الآثار الجانبية أي تأثير غير مرغوب فيه يمكن يظهر نتيجة استخدام الدواء أو أي مشكلات مرتبطة باستخدام الأدوية.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه يتم جمع البيانات المتعلقة بالأعراض الجانبية، وتحليلها، وفهم المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوية، ومحاولة تقليل أو منع حدوث أي ضرر ممكن.

ومركز اليقظة الصيدلية المصري، التابع لهيئة الدواء المصرية، هو الجهة المسؤولة في مصر عن متابعة مأمونية الأدوية والمستلزمات الطبية.

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