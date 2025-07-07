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خارج الحدود

الخارجية الصينية ترد على تهديدات ترامب: نرفض حروب التعريفات

ترامب
ترامب

في رد مباشر على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات دول مجموعة "بريكس"، أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن بكين تعارض بشدة سياسة الحروب التجارية وتعتبر أن حروب التعريفات لا تخدم مصالح أي طرف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن "لا فائز في الحروب التجارية أو في معارك الرسوم الجمركية"، مضيفة أن بكين ترفض استخدام الرسوم كأداة للإكراه أو الضغط السياسي أو الاقتصادي، وتدعو بدلًا من ذلك إلى احترام مبادئ التجارة الحرة والتعاون المتبادل. 

وأكدت الخارجية الصينية في بيانها أن الصين تأمل في تسوية الخلافات مع الدول الأوروبية عبر الحوار والتفاهم، مشددة على أهمية الابتعاد عن التصعيد والتوتر الذي يضر بالنمو الاقتصادي العالمي ويقوض الاستقرار في الأسواق الدولية. 

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول الداعمة لبريكس

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تدعم بحسب وصفه سياسات مجموعة بريكس المناهضة لأمريكا.

وبريكس هي منظمة حكومية دولية من تسع دول هي “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وإيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا”. 

وتأسست بريكس في البداية لإبراز فرص الاستثمار، ثم تحولت المجموعة إلى كتلة جيوسياسية وتُعقد اجتماعات سنوية في قمم رسمية لتنسيق السياسات المتعددة الأطراف منذ عام 2009، وتُدار العلاقات بين دول بريكس على أساس عدم التدخل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

وفي سياق مختلف كانت قناة «القاهرة الإخبارية» أفادت أمس الأحد، بأن قمة دول بريكس تدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في قطاع غزة.

وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة

وأضافت القاهرة الإخبارية أن "قمة دول بريكس تدين الهجمات العسكرية على إيران، كما تعرب عن مخاوف جدية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ".

القمة الـ١٧ لمجموعة بريكس

تجدر الإشارة إلى أن القمة الـ١٧ لمجموعة "بريكس" تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو، بجمهورية البرازيل الاتحادية، خلال يومي ٦ و٧ يوليو الجاري، تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة "بريكس" إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين بالقمة.

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ترامب رسوم جمركية بريكس حروب التعريفات الخارجية الصينية

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