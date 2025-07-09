الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية رانيا يوسف في مسلسل لينك

رانيا يوسف، فيتو
رانيا يوسف، فيتو

تعاقد الفنانة رانيا يوسف على بطولة مسلسل لينك مع الفنان سيد رجب، والمقرر أن يتم التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

وتلعب رانيا يوسف خلال أحداث العمل دور مالكة شركة تكنولوجيا، وتهتم بكل ما يخص التكنولوجيا.

 العمل من تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وإنتاج شركة ايمان لاين.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد ردت على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب دور الراقصة التي قدمته في مسلسلها الماضي “جريمة منتصف الليل”، مؤكدة أنها ليست راقصة محترفة بل أنها ممثلة.

رانيا يوسف ترد علي انتقادات مسلسل جريمة منتصف الليل 

وأشارت “رانيا” إلى أنها واجهت صعوبة خلال التصوير بسبب أنها خضعت لعملية جراحية قبل التصوير بأربعة أيام في بطنها ومع ذلك قررت النزول إلى التصوير.

 

مسلسل جريمة منتصف الليل

يُذكر أن مسلسل "جريمة منتصف الليل" هو عمل درامي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج علاء الزير، ويُعرض حصريًا خلال شهر رمضان على شاشة قناة المحور وقناة ميكس.

 

أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

 

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رانيا يوسف مسلسل لينك شيد رجب لينك جريمة منتصف الليل

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