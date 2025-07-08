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ثقافة وفنون

باسم سمرة يعادي هشام ماجد خلال أحداث "برشامة"

باسم سمرة، فيتو
باسم سمرة، فيتو

يلعب الفنان باسم سمرة خلال أحداث فيلم برشامة دور رجل يسكن في حارة شعبية، ويعتدي على هشام ماجد الذي يلعب شخصية ابن الجيران، ويقوم باسم سمرة بالمشاجرة معه بسبب علاقته بشقيقته التي تلعب دورها الفنانة ريهام عبد الغفور.

فيلم برشامة 

وانتهت أسرة فيلم “برشامة” الذى يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد من تصوير ما يقرب من 70% من أحداث العمل، ويتم التصوير حاليا داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل بمنطقة المهندسين.

ويجسد هشام ماجد خلال أحداث العمل شخصية طالب بالثانوية العامة يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسا علي عقب. 

 

أبطال فيلم برشامة

ويشارك في العمل بجانب هشام ماجد وريهام عبدالغفور كل من: باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

وعرض لـ هشام ماجد في النصف الأول من رمضان مسلسل أشغال شقة جدًا، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، الأمر الذى يدخلهما في العديد من الأزمات، حيث جسد هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبدالرحيم، فيما تقمصت أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.

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