الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

النيران تمتد إلى مكاتب أخرى في سنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (فيديو وصور)

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

ما زالت ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، رغم مرور نحو 8 ساعات على اندلاع الحريق، الذي امتد إلى عدد من المكاتب الإدارية داخل المبنى، في ظل محاولات متواصلة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع تفاقم الوضع.

النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (2)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (2)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (3)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (3)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (4)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (4)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (5)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (5)

وأسفر الحادث حتى الآن عن إصابة 39 شخصًا بحالات اختناق، بينهم 10 من رجال الشرطة، وقد تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية المطلوبة.

واشتعلت النيران مساء الإثنين، داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، ما أسفر عن تصاعد كثيف لألسنة اللهب من الطوابق العلوية والتي انتقلت إلى بعض المكاتب الخلفية المطلة على كوبري 6 أكتوبر.
 

النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (6)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (6)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (7)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (7)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (8)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (8)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (9)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (9)

 وامتد الحريق، الذي  نشب في وقت سابق وتمت السيطرة عليه جزئيًا، إلى مكاتب إدارية جديدة داخل المبنى، ما يزيد من حجم الخسائر.

 

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخدمات مرورية على كوبري 6 أكتوبر لمكافحة ألسنة اللهب الجديدة. 

النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (10)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (10)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (1)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (1)

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على الوضع، باستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًّا محكمًا بمحيط الموقع، وسط استمرار تحويلات مرورية لتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

وكان الحريق اندلع عصر اليوم  وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

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