الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأرامل والأبناء الأبرز، 6 حالات للجمع بين معاشين في القانون

المعاش، فيتو
المعاش، فيتو

تتصدر زيادة المعاشات يوميًّا محركات البحث، حيث تشمل هذه الشريحة نحو ١١.٥ مليون مواطن يندمجون تحت مظلة المعاشات الاجتماعية، ومع زيادة الأعباء الاقتصادية يسعى قطاع كبير للجمع بين معاشين وفقًا لما يحدده القانون.

 

قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية 

وكفل القانون مجموعة من الضمانات لأصحاب المعاشات، جاءت محددة ومنضبطة ببعض المواد في  قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، ومنها حالات الجمع بين أكثر من معاش. 

 

الجمع بين معاشين في القانون

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش، وهذه الاستثناءات هي:

 

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون. 

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

 

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعاش المعاشات مستحقو المعاش

الأكثر قراءة

خروج قطار مطروح الإسكندرية عن القضبان وأهالي عبد القادر يهرولون لنجدة الركاب (صور)

رغم مرور 10 ساعات، سر تجدد النيران بحريق سنترال رمسيس (فيديو)

وزير الاتصالات من موقع الحريق: تعويضات للمتضررين وعودة الإنترنت والتحويلات البنكية خلال ساعات

بعد مرور أكثر من 8 ساعات، مشاهد جديدة فجر اليوم لحريق سنترال رمسيس (صور)

بعد انفجار التكييفات، الاستعانة بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر بسنترال رمسيس (فيديو وصور)

أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس (صور)

حريق سنترال رمسيس، تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس (صور)

بعد السيطرة على 90 %، هذا ما تبقى من حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية