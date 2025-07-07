تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر سنترال رمسيس بالحريق

حريق سنترال رمسيس، قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس بالحريق الذى نشب به.

كما وجه المحافظ، بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان، لبيان أسباب الحادث.

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