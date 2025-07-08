مسلسل آسر الحلقة 68، ناي تواجه عزت بما فعله مع مجد

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 68 حول لحظة مؤثرة تجمع بين ناي وشقيقتها حياة، حيث تحتضن ناي شقيقتها بعد أن تكتشف الحقيقة الكاملة، وتدرك أن حياة ضحت بالكثير وأنقذتها من الخطر والموت المحقق على حساب قلبها وحبها.

هذه المواجهة العاطفية تدفع ناي إلى اتخاذ قرار جريء، فتذهب لمواجهة عزت، وتخبره بأنها باتت تعرف كل ما حدث، بما في ذلك ما ارتكبه بحق مجد.

يتفاجأ عزت بمواجهة ناي، ويشعر بالصدمة، ثم يشرع في كشف الكثير من ماضيه لها، معترفًا بأنه ارتكب جرائم قتل في السابق، وبعد أن تستمع ناي إلى حديثه، تتخذ موقفًا حاسمًا، وتخبره بأنها ستفكر في ماذا ستفعل، ومن الممكن أن تقوم بالإبلاغ عنه وعن راغب وحياة وتسأله عما إذا كان سيقتلها هي أيضا أم لا.

وعلى هامش الأحداث، يذهب عزت إلى راغب، ويكشف له راغب عن الصور التي تجمع بين جابر وآسر، ما يثير غضبه ويشعره بالخيانة من أقرب الناس إليه ويظن أن جابر أصبح يعمل مع آسر.

من جهتها، تعاني حياة من توتر شديد، وتبوح لوالدها بأنها أخبرت ناي بالحقيقة، فيحاول تهدئتها وطمأنتها، مؤكدًا أن ما فعلته كان بدافع الحب والخوف على شقيقتها، كما يشعر الخال ومساعديه بالقلق، خشية أن تقوم ناي بإخبار حياة بما كشفه لها آسر سابقًا، ويقوم الخال بالكشف عن اسم غريمه الذي يهدده لإبنته جود بعدما ضغطت عليه ليحكي لها.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.