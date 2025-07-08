الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ فيديو سحل رجل لزوجته في عين شمس يدين المتهم

متهم، فيتو
متهم، فيتو

فرغت نيابة عين شمس فيديو يظهر فيه عاطل متهم بالتعدي بالضرب المبرح على زوجته، وسحلها وسط الشارع بسبب خلافات أسرية بعين شمس. 

وأدان الفيديو المتهم حيث ظهر فيه ممسكًا بزوجته ويضربها ثم يجرها على الأرض غير آبه لصراخها أو ما ستتعرض له من أذى.


كانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين وقيام الزوج بتقييد زوجته بحبل غليظ ثم جرها في الشارع وسط صدمة الناس.

بإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن خلافات أسرية نشبت بين الطرفين، أقدم خلالها الزوج على ضرب زوجته، وفي سبيل الانتقام منها قيدها بحبل ثم سحلها في الشارع.


عقب تقنين الاجراءات نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس عين شمس قسم شرطة عين شمس

مواد متعلقة

حبس عامل بتهمة التعدي بالضرب على فتاة وسرقتها في مدينة نصر

الأكثر قراءة

شاهد، كيف توقع تامر حسني بحريق سنترال رمسيس وانقطاع الإنترنت في مصر

خروج قطار مطروح الإسكندرية عن القضبان وأهالي عبد القادر يهرولون لنجدة الركاب (صور)

رغم مرور 10 ساعات، سر تجدد النيران بحريق سنترال رمسيس (فيديو)

بعد مرور أكثر من 8 ساعات، مشاهد جديدة فجر اليوم لحريق سنترال رمسيس (صور)

بعد انفجار التكييفات، الاستعانة بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر بسنترال رمسيس (فيديو وصور)

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي على خطى المستورد وانخفاض الشمام

أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس (صور)

وزير الاتصالات من موقع الحريق: تعويضات للمتضررين وعودة الإنترنت والتحويلات البنكية خلال ساعات

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية