بعد 5 ساعات رعب، استمرار تصاعد ألسنة اللهب من سنترال رمسيس المحترق (فيديو)

رغم مرور أكثر من 5 ساعات، مازالت ألسنة اللهب تتصاعد من بعض مكاتب مبني سنترال رمسيس، وسط محاولات من قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

واشتعلت النيران مساء اليوم الاثنين، داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، ما أسفر عن تصاعد كثيف لألسنة اللهب من الطوابق العلوية والتى انتقلت إلى بعض المكاتب الخلفية المطلة على كوبري 6 أكتوبر.





وامتد الحريق، الذي نشب في وقت سابق وتمت السيطرة عليه جزئيًا، إلى مكاتب إدارية جديدة داخل المبنى، ما يزيد من حجم الخسائر.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخدمات مرورية على كوبرى 6 أكتوبر لمكافحة أالسنة اللهب الجديدة.

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على الوضع، باستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا محكمًا بمحيط الموقع، وسط استمرار تحويلات مرورية لتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

وكان الحريق اندلع عصر اليوم وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

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