خبير اقتصادي: سنترال رمسيس حادث محدود وتأثير ملموس لتلك الأسباب

حريق سنترال رمسيس، في ظل موجة تطوير مكثف تشهدها القاهرة، يقع سنترال رمسيس المحور الحيوي لخدمات الاتصالات والنقل في قلب الحدث، حيث اندلع فيه حريق محدود مساء اليوم.

انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والهاتف الأرضي

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى أن الحادث أدى إلى انقطاع جزئي لـخدمات الإنترنت والهاتف الأرضي في القاهرة والجيزة، حيث أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن فصل كامل للتيار الكهربائي عن المكان، وتعهَّد الجهاز القومي بإعادة تشغيل الخدمات تدريجيًا وتعويض المتأثرين .

الحادث أعاد إلى الواجهة قضية تأمين المنشآت الحيوية

واشار غراب إلى أن الحادث أعاد إلى الواجهة قضية تأمين المنشآت الحيوية ضد الحريق والكوارث، لا سيما في ظل تسارع التحوّل الرقمي وطالب بضرورة زيادة الاستثمار في البنية التحتية الذكية، ونشر السنترالات البديلة في مناطق مختلفة لتقليل المخاطر الاقتصادية لأي خلل مفاجئ.

الحريق بات مرتبطًا بشكل عضوي بالبنية الرقمية

ونوه غراب إلى أن هذا الحريق بات مرتبطًا بشكل عضوي بالبنية الرقمية، وأن تأمينها يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر الاقتصادي، كما أن دمج الرقمنة وتحديث شبكات الاتصالات يُمثّل حجر الزاوية لتحقيق كفاءة اقتصادية شاملة وخلق فرص تشغيل جديدة .

جدير بالذكر أنه انتشرت فورًا قوات الحماية المدنية، بدعم من 6 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه، تحت إشراف محافظة القاهرة وتمكنت من السيطرة على النيران التي امتدت إلى الطابق السابع ضمن مبنى مكون من عشرة أدوار، دون تسجيل وفيات، بينما جرى نقل نحو 14 شخصًا بحالات اختناق .

وعلى امتداد المنطقة، أثار الحريق ذعرًا بين المارة وساهم في توقف مؤقت لحركة المرور بشارع رمسيس بمنطقة الأزبكية .

سنترال رمسيس خطوة استراتيجية في خطة الدولة لإحياء القاهرة

جدير بالذكر يُعد سنترال رمسيس ومشروعات تطوير المحيط خطوة استراتيجية في خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتحويل منظومة النقل والإتصالات إلى نموذج حضري متكامل، بما ينسجم مع الرؤية الشاملة لتحديث عاصمة تعجّ بالحياة.

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