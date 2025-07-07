بعد حريق سنترال رمسيس، كيف تقيس سرعة الإنترنت عبر تطبيق (fast)

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر فى الوقت الراهن عن قياس سرعة الإنترنت فى مصر على موقع وتطبيق فاست fast ومعرفة نتيجة تأثرها بحريق سنترال رمسيس.

معرفة سرعة الإنترنت

ويتم معرفة سرعة الإنترنت عبر الدخول الى موقع فاست والضغط على علامة قياس السرعة حيث ازداد عدد الراغبين فى معرفة سرعة الإنترنت لديهم بعد حريق سنترال رمسيس وهل تأثرت السرعة من عدمه.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه وقع حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات؛ما أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات.

جهود السيطرة على الحريق

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان رسمي، أنه تقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال.

وأشار الجهاز إلى أنه جار العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق.

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.

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