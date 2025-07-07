إعلام عبري: نتنياهو يبحث شن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين كبار في الحكومة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى التوصل لتفاهمات مبدئية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل المفاوضات مع إيران.

خطة نتنياهو بشأن إيران

وبحسب المصادر، فإن نتنياهو لا يكتفي بمسار غزة، بل يستغل تطورات الإقليم للتقدم بخطوات على الجبهة الإيرانية، خصوصًا في ما يتعلق بـ الملف النووي الإيراني.

تفاهمات على مبادئ التفاوض

قال مسؤولون للقناة إن نتنياهو يعمل على إعادة رسم "المبادئ التفاوضية" التي يجب أن تحكم أي حوار أمريكي – إيراني مستقبلي، سواء في الملف النووي أو في نشاطات طهران الإقليمية.

وأشاروا إلى أن "نتنياهو يسعى إلى تحقيق توافق مبكر مع ترامب وفريقه السياسي حول كيفية التعامل مع إيران، تحسبًا لأي مفاوضات قد تفتحها واشنطن في المستقبل، وتجنّبًا لتكرار تجربة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي اعتبرته دولة الاحتلال تهديدًا استراتيجيًا".

التحضير لسيناريوهات عسكرية ضد إيران

الأخطر في التسريبات، هو ما أكدته القناة عن سعي نتنياهو إلى مناقشة سيناريوهات محتملة تبرر ضربات عسكرية جديدة على المنشآت الإيرانية النووية بعد حرب الـ 12 يومًا، وذلك تحت مبررات مثل استمرار تخصيب اليورانيوم، وتنامي قدرات إيران الصاروخية الدقيقة، دعم طهران لحلفاء في المنطقة يشكّلون تهديدًا مباشرًا لإسرائيل، مثل حزب الله والحوثيين.

وأضافت القناة أن دولة الاحتلال "تدفع باتجاه بناء غطاء سياسي دولي لأي تحرك عسكري مستقبلي ضد إيران"، وتعتبر أن التنسيق المبكر مع ترامب ضروري، حتى قبل وصوله المحتمل للسلطة.

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