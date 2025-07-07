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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: تحديث كشوف الناخبين برمز QR للتحقق من الهوية

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
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أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إدخال تحديث جديد على كشوف الناخبين في إطار جهود الهيئة لتعزيز دقة وسلامة إجراءات الاقتراع في انتخابات الشيوخ. 

وأوضح بنداري أنه تم وضع رمز استجابة سريع (QR Code) أمام اسم كل ناخب داخل الكشوف، بحيث يتمكن رئيس اللجنة من أعضاء الهيئة القضائية من قراءة الرمز عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، للتأكد من صحة الرقم القومي ومطابقته للبيانات المسجلة.

 

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التقنية التي اعتمدتها الهيئة لتسهيل عملية التصويت وضمان نزاهتها وشفافيتها.

 

الوطنية للانتخابات»: تجهيز 500 جهاز كمبيوتر و100 ماسح ضوئي لتيسير إجراءات الترشح لمجلس الشيوخ

وأضاف أن الهيئة انتهت من تجهيز 500 جهاز كمبيوتر لدعم عمل لجان تلقي وفحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار خطتها لرفع كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات أمام المرشحين.

وأضاف «بنداري» أن الهيئة وفرت أيضًا 100 ماسح ضوئي لرقمنة المستندات المقدمة من راغبي الترشح، بما يعزز من سرعة ودقة فحص الأوراق، ويسهم في تقديم خدمة أكثر تنظيمًا لدعم العملية الانتخابية.

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