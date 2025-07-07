الإثنين 07 يوليو 2025
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حوادث

إحالة دعوى أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية للدائرة 16 بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، وكيلا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها  في مارس 2025  ضمن برامج الحماية الاجتماعية للدائرة 16 بالمجلس.

 

دعوى أصحاب المعاشات الاستثنائية 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن  الإجتماعى وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة  وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.

وتابعت بأن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها  مارس في 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ15% التي لا تتوافق  مع غلاء الأسعار.

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