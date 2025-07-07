انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة التاسع حول المنافسة وحماية المستهلك بحضور وزير التموين

انطلقت، اليوم، بمقر الأمم المتحدة في جنيف أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025.

وذلك بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي الجهات التنظيمية والرقابية وممثلي الحكومات والدول والمنظمات الدولية من مختلف دول العالم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة مصرية رفيعة المستوى، حيث حضر الفعاليات كل من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير علاء حجازي مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، سهى ثروت سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف.

يُعد هذا المؤتمر من أهم الفعاليات الدولية المعنية بصياغة السياسات وتعزيز التعاون بين الدول في مجالات حماية حقوق المستهلك وتنظيم المنافسة في الأسواق، ويُشكل منصة محورية لتبادل التجارب وبناء الشراكات الفنية والتشريعية بين الدول الأعضاء في منظمة الأونكتاد.

وتؤكد المشاركة المصرية الرفيعة المستوى في هذا الحدث الدولي على أهمية الدور المصري في صياغة السياسات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق المستهلك والمنافسة العادلة، وتعكس التزام الدولة بالعمل وفق المعايير الدولية لتعزيز الحماية الاقتصادية للمواطن ودعم بيئة السوق الحرة والمستقرة.

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