الإثنين 07 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

عرض "سيرة الست" على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون

عرض سيرة الست
عرض سيرة الست

تقدم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في تمام الثامنة من مساء غدا الثلاثاء الموافق 8 يوليو الجاري، العرض المسرحي “سيرة الست”، وذلك على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم. 

ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم 

ويأتي ذلك فى إطار مشاركة أكاديمية الفنون فى الاحتفال بمرور 50 عام على ذكرى رحيل سيدة الغناء العربى ام كلثوم.

ويقام العرض بإشراف الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية، من تأليف محمد زكى، إخراج حسام قشوة. 

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مسرح نهاد صليحة أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة ام كلثوم كوكب الشرق

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