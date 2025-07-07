إمداد محافظة الدقهلية بـ 4 ملايين زريعة أسماك (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين استلام 500 ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي دعما من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما تابع أعمال إلقاء الذريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية، لدعم وتنمية الثروة السمكية، وذلك في نطاق مركز ومدينة اجا بقرية السلامية.

وتم إلقاء 500 ألف من الذريعة السمكية من أسماك البلطي دعما من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في الدقهلية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير بحيرات مصر ودعم الثروة السمكية بها وبفرعي النيل، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

خطة المحافظة لتنمية الثروة السمكية وزيادة المخزون

وأكد محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتنمية الثروة السمكية، مشيرا إلى أن الهدف منها هو زيادة المخزون السمكي، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضا خدمة الصيادين، وقد وجه الشكر والتقدير للقائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للجهود المتواصلة للحفاظ علي الثروة السمكية وتنميتها بالمحافظات.

إمداد محافظة الدقهلية بـ أربعة مليون زريعة

من جانبه أوضح فهمي علام مدير إدارة الثروة السمكية بالدقهلية أن الكمية المشار إليها، تم امداد المحافظة بها من خلال مفرخ المنزلة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لامداد محافظة الدقهلية بأربعة مليون زريعة، تشمل 3 مليون زريعة بلطي نيلي، ومليون زريعة مبروكة.

جاء ذلك بحضور محمد البيلي نائب رئيس مركز أجا، والمهندس محمد البساطي مدير منطقة الدقهلية فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس ابراهيم طلعت مدير مكتب مصائد المنصورة.

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