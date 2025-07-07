النيابة تعاين موقع حادث المعدية بمنطقة المراسي في قنا

انتقل فريق النيابة العامة بمحافظة قنا إلى منطقة المراسي في العزازية التابعة لمركز دشنا شمال قنا، لمعاينة حادث سيارة سقطت من عبارة نهر النيل على متنها مواشي وشخصان أبناء عمومه.

حادث معدية الأهالي قنا



كان اللواء الدكتور محمد عمران مدير أمن قنا، ز الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وصلا لموقع سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا، لمتابعة الأوضاع الجارية والذي أسفر عن فقدان شخصين بمياه نهر النيل، ووجها بتكثيف الجهود للعثور على الشخصين المفقودين فى حادث سقوط السيارة بمياه نهر النيل.



وتستمر فرق الإنقاذ البحث عن شخصين لقيا مصرعهما اليوم الإثنين، إثر سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا في النيل، شمال قنا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، حيث سقطت السيارة التي كانت تحمل مواشي من المعدية في المياه، وعلى الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري بالإضافة إلى سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للبحث عن الضحايا، ودفع مرفق الإسعاف في قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع حادث سقوط سيارة محملة بالمواشي بدشنا.

وأفادت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين، وأمكن تحديد هويتي المفقودين على النحو التالي: محمود علي عبد الرجال (30 عامًا) وخميس سيد عبد الرجال (50 عامًا)، اللذين كانا في السيارة وقت وقوع الحادث.

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