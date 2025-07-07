غطاسون يبحثون عن المفقودين في حادث سقوط سيارة من معدية دشنا (صور)

شهدت منطقة المراسي بقرية العزازية التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، صباح اليوم، سقوط سيارة ربع نقل كانت تقل شخصين من معدية نهرية في مياه نهر النيل، ما أسفر عن فقدان شخصين.

وعلى الفور، انتقل فريق من الغطاسين والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث لانتشال جثتي المفقودين، بمشاركة قوات الأمن ومرفق الإسعاف في قنا.

وتفقد اللواء الدكتور محمد عمران، مدير أمن قنا، موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ والوقوف على التفاصيل الأولية، فيما قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بجولة تفقدية في موقع سقوط السيارة، حيث وجّه بتكثيف عمليات البحث، ورفع درجة الاستعداد القصوى لدى كافة الأجهزة المعنية.

تفاصيل الحادث والتحريات الأولية

وكانت غرفة عمليات محافظة قنا تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيارة من معدية دشنا، كانت تقل عددًا من المواشي بالإضافة إلى شخصين، في نهر النيل.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور محمد فؤاد، رئيس مرفق إسعاف قنا، إلى موقع الحادث، كما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال المفقودين.

وكشفت التحريات الأولية عن إصابة شخصين من المتواجدين قرب موقع الحادث، بينما تم تحديد هوية المفقودين وهما: محمود علي عبد الرجال (30 عامًا)، خميس سيد عبد الرجال (50 عامًا)، وهما من أبناء المنطقة وكانا داخل السيارة وقت سقوطها في المياه.

ولا تزال عمليات البحث جارية وسط ظروف ميدانية صعبة، وتسابق فرق الغطس الزمن للعثور على المفقودين، وسط حالة من الحزن تسود بين أهالي المنطقة الذين توافدوا إلى موقع الحادث مترقبين نتائج عمليات البحث.

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