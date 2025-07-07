الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مبادرة فرحة، بيت الزكاة والصدقات يحقق أحلام 100 فتاة يتيمة بالزواج (صور)

«بيت الزكاة والصدقات»
«بيت الزكاة والصدقات» يحقق أحلام 100 فتاة يتيمة بالزواج

 أعلن «بيت الزكاة والصدقات» الانتهاء من صرف إعانات الزواج لـ100 فتاة يتيمة من غير القادرات، في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مرحلة جديدة من برنامج «فرحة» خلال شهر يوليو الجاري؛ لإدخال السرور على هؤلاء اليتيمات ونشر الفرحة في المجتمع، لقول رسول الله ﷺَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ...» [رواه ابن أبي الدنيا والطبراني].

جاء ذلك في ضوء دور بيت الزكاة والصدقات  المجتمعي والإنساني، وتحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،

جهود بيت الزكاة لدعم الفتيات اليتيمات ومساندتهن في تأسيس أُسر جديدة


وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود التي يبذلها البيت لدعم الفتيات اليتيمات ومساندتهن في تأسيس أسر جديدة، عن طريق مساعدتهن في توفير مستلزمات الزواج الأساسية، بما يُخفف عن كاهلهن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ إيمانًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَا ‌وَكَافِلُ ‌الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.» وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا. [مسند الإمام أحمد]

 


وأوضح  «بيت الزكاة والصدقات» في بيان اليوم الإثنين، أن طلبات الدعم قُدِّمت عبر الموقع الإلكتروني للبيت، حيث استقبل المختصون في البيت المستندات المطلوبة، وروجعت بعناية للتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، قبل صرف مساعدات تيسيير الزواج، بما يضمن سهولة الوصول للفتيات المستفيدات بشفافية ويُسر.

«بيت الزكاة والصدقات» يحقق أحلام 100 فتاة يتيمة بالزواج

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن المساعدات المقدمة شملت دعمًا ماليًّا لتوفير المستلزمات المعيشة الضرورية لإتمام الزواج، بالاضافة إلى توفير الأجهزة الكهربائية اللازمة وفقًا لمتطلبات كل فتاة، انطلاقًا من حرص البيت على المشاركة الفاعلة في التخفيف عن الفتيات اليتيمات ومساعدتهن على بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأملًا.

وتجدد مبادرة «فرحة» دعوتها للراغبين في الاستفادة بالتسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني عبر هذا الرابط 
 

وأشار البيت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل:

1- صور البطاقات الشخصية لكل من العروس ووالديها.
2- صورة من وثيقة الزواج (حديثة لا يتجاوز تاريخها 6 أشهر)
3- صورة عقد إيجار أو إيصال مرافق.
4- طابعة (برنت) تأمينات اجتماعية.
5- صور شهادات ميلاد الإخوة والأخوات.
ويواصل  «بيت الزكاة والصدقات» التزامه برسالته الإنسانية والاجتماعية، من خلال برامجه المختلفة التي تستهدف تحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قيم التكافل والرحمة في المجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب النبي صلى الله عليه وسلم بيت الزكاة والصدقات بيت الزكاة شيخ الأزهر

مواد متعلقة

بعد توجيهات شيخ الأزهر، بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة يوليو للمستحقين

بيت الزكاة والصدقات ينهي توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين في الصعيد

«بيت الزكاة والصدقات» يوزِّع لحوم الأضاحي على أكثر من مليون مستحق بالمحافظات

"بيت الزكاة والصدقات" يقدم 4000 وجبة إفطار للصائمين يوم عرفة بالجامع الأزهر

الأكثر قراءة

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

مررت بأصعب الظروف، مها الصغير تكشف حقيقة سرقتها لوحة الفنانة الدنماركية

بعد سرقة مها الصغير للوحة الفنانة الدنماركية، المصريون يوجهون رسائل لأحمد السقا بشأن طليقته

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

غطاسون يبحثون عن المفقودين في حادث سقوط سيارة من معدية دشنا (صور)

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 استقالات بمجلس النواب للترشح بانتخابات الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته باتخاذ قرارات متهورة

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية