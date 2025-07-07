مبادرة فرحة، بيت الزكاة والصدقات يحقق أحلام 100 فتاة يتيمة بالزواج (صور)

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» الانتهاء من صرف إعانات الزواج لـ100 فتاة يتيمة من غير القادرات، في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مرحلة جديدة من برنامج «فرحة» خلال شهر يوليو الجاري؛ لإدخال السرور على هؤلاء اليتيمات ونشر الفرحة في المجتمع، لقول رسول الله ﷺَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ...» [رواه ابن أبي الدنيا والطبراني].

جاء ذلك في ضوء دور بيت الزكاة والصدقات المجتمعي والإنساني، وتحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،

جهود بيت الزكاة لدعم الفتيات اليتيمات ومساندتهن في تأسيس أُسر جديدة



وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود التي يبذلها البيت لدعم الفتيات اليتيمات ومساندتهن في تأسيس أسر جديدة، عن طريق مساعدتهن في توفير مستلزمات الزواج الأساسية، بما يُخفف عن كاهلهن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ إيمانًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَا ‌وَكَافِلُ ‌الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.» وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا. [مسند الإمام أحمد]



وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان اليوم الإثنين، أن طلبات الدعم قُدِّمت عبر الموقع الإلكتروني للبيت، حيث استقبل المختصون في البيت المستندات المطلوبة، وروجعت بعناية للتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، قبل صرف مساعدات تيسيير الزواج، بما يضمن سهولة الوصول للفتيات المستفيدات بشفافية ويُسر.

«بيت الزكاة والصدقات» يحقق أحلام 100 فتاة يتيمة بالزواج

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن المساعدات المقدمة شملت دعمًا ماليًّا لتوفير المستلزمات المعيشة الضرورية لإتمام الزواج، بالاضافة إلى توفير الأجهزة الكهربائية اللازمة وفقًا لمتطلبات كل فتاة، انطلاقًا من حرص البيت على المشاركة الفاعلة في التخفيف عن الفتيات اليتيمات ومساعدتهن على بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأملًا.

وتجدد مبادرة «فرحة» دعوتها للراغبين في الاستفادة بالتسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني عبر هذا الرابط



وأشار البيت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل:

1- صور البطاقات الشخصية لكل من العروس ووالديها.

2- صورة من وثيقة الزواج (حديثة لا يتجاوز تاريخها 6 أشهر)

3- صورة عقد إيجار أو إيصال مرافق.

4- طابعة (برنت) تأمينات اجتماعية.

5- صور شهادات ميلاد الإخوة والأخوات.

ويواصل «بيت الزكاة والصدقات» التزامه برسالته الإنسانية والاجتماعية، من خلال برامجه المختلفة التي تستهدف تحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قيم التكافل والرحمة في المجتمع المصري.

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