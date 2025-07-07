القنصلية الفلسطينية تشارك بجناح خاص بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب (صور)

شاركت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية بجناح خاص بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ20 في الفترة من 7 - 21 يوليو 2025.

وضم الجناح مجموعة من كتب متنوعة للتراث والأدب والثقافة الفلسطينية، والمشغولات اليدوية والصدفيات والمشغولات الخشبية.

وقد افتتح الجناح السفير وفيق أبوسيدو قنصل عام فلسطين بالإسكندرية وحرمه، يشاركه الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية ووفد من الأزهر الشريف ووكيل وزارة الأوقاف جناح دولة فلسطين بمعرض الكتاب.

وقال الدكتور محمد حماد مسئول الشئون الثقافية بالقنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، إن جناح دولة فلسطين متاح للجمهور خلال فترة معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته ال 20، للعرض والاطلاع على ثقافة وحضارة الشعب الفلسطيني.

وأضاف في بيان صحفي أن الجناح يضم كذلك ورش عمل مصغرة بالمجان للأطفال، للرسم على الزجاج والفخار تضم رسومات عن التراث الفلسطيني.

وأكد حماد أن الجناح يبرز الترابط العريق بين أطياف الشعب الفلسطيني من خلال عرض مشغولات يدوية عن التراث الإسلامي والمسيحي.

وأشار إلى أن الجناح يأتي ضمن فعاليات القدس عاصمة المرأة العربية 2025،

وفي الختام قدم الشكر لإدارة مكتبة الإسكندرية على إتاحة الفرصة للمشاركة في العرس الثقافي السنوي لمدينة الإسكندرية بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، وأن مكتبة الإسكندرية دائمة الاستضافة للأنشطة الفلسطينية.

يذكر أنه قد توافد عدد كبير من رواد معرض الإسكندرية الدولي للكتاب 2025، على جناح دولة فلسطين بالإسكندرية، في أول يوم من افتتاح فعاليات المعرض، وأبدوا إعجابهم وأشادوا بالمعروضات الخاصة بالجناح.

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