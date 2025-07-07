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رياضة

ماسيميليانو أليجري: لهذا السبب قبلت تدريب الميلان وانتظر تواجد مودريتش (فيديو)

ماسيميليانو أليجري،فيتو
ماسيميليانو أليجري،فيتو

تحدث ماسيميليانو أليجري، المدرب الجديد لميلان الإيطالي، أنه اختار تدريب الفريق لأنه نادٍ أقوم بتبجيله. 

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليا: “بعد لقائي مع باتاري وويني، شعرت أيضًا بالحماس الشديد وأنا راضٍ عن هذا القرار وأنا مستعد للعمل بجدية شديدة”.

وتابع: “عندما تعمل في ميلانو، عليك أن تسعى جاهدين لتحقيق أعلى النتائج. هذا يتحقق فقط من خلال العمل والاقتناع بأنك قادر على تحقيق القمة”.


واضاف: أنه لا يزال في وقت مبكر في الحديث عن أهداف معينة ويشرح: “إذا حققنا جيدًا بحلول شهر مارس ونحن في أفضل المراكز، فسوف نحاول المشاركة في المسابقات والآن علينا التركيز على العمل والمسؤولية”.

 

وعلق  ماسيميليانو أليجري، اقتراب النجم الكرواتي لوكا مودريتش من الفريق قائلا:“مودريتش؟ نحن ننتظر وصوله أولًا لأنه يشارك حاليًا في كأس العالم. في خط الوسط، وهو  لاعبًا مهمًا للغاية.

 


واكمل:" سنلعب مع ثلاثة لاعب خط وسط ونحدد الموقف في الملعب بناءً على خصائص اللاعبين.”

ومن المقرر أن تنتهي مسيرته في ريال مدريد بعد كأس العالم من الأندية، التي كانت تقام حاليًا في الولايات المتحدة،لينضم إلى الميلان.

 

وكان ميلان أعلن في نهاية شهر مايو الماضي تعيين ماسيميليانو أليغري مديرا فنيا للفريق خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي تمت إقالته، بعد موسم مخيب اكتفى فيه الفريق بلقب كأس السوبر الإيطالي، فيما فشل في التأهل لأي مسابقة أوروبية.

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