نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة ١٢عاما بزايد التخصصي

صرح الدكتور صلاح عمر جودة مدير مستشفي الشيخ زايد التخصصي، بأن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت حالة طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاما تعاني من صعوبة بالمشي والحركة وتشوه بالعمود الفقري.. وبعد مناظرة الحالة من قبل أطباء المخ والأعصاب بقيادة ا. د. هيثم المرسي استشاري جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري، بالعيادة، تقرر إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، حيث بينت الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي وجود تزحزح بالفقرات القطنية والعجزية من الدرجة الخامسة صاحب ذلك وجود اختناق بالقناة العصبية وهي إحدى حالات التشوه النادرة بالعمود الفقري.

(L4-5 spondyloptosis)

إصلاح التشوة بشكل كامل وفك الضغط عن القناة العصبية

وقال د. هيثم المرسي إنه تم تحضير المريضة ودخولها لغرفة العمليات حيث شمل التدخل الجراحي إصلاح التشوة بشكل كامل وفك الضغط عن القناة العصبية مع تحرير مخارج الأعصاب تحت مراقبة جهاز المراقبة العصبية، وعبر إستخدام تقنية بولمان في جراحة دقيقة ومعقدة استغرقت قرابة ٧ ساعات.



وفي السياق ذاته، أوضح د. أحمد كريم استشاري التخدير، أن الجراحة قد أجريت تحت تأثير العقاقير الوريدية فقط TIVA بإستخدام عقاقير مخدرة حديثة وعقاقير مهدئة فقط دون استخدام عقاقير مرخية للعضلات وتحت المراقبة المستمرة للوظائف العصبية للحبل الشوكي في منطقتي الصدر والقطنية لضمان عدم حدوث مضاعفات حركية أو حسية للمريض والتي قد تحدث في مثل تلك الحالات ويمكن تقليل ذلك بإستخدام تلك التقنية والتي تكون فيها كامل الوظائف المرتبطة بالحبل الشوكي تحت المراقبة الدقيقة طوال الجراحة.



وأضاف "المرسي" أنه قد جرى نقل الطفلة من العمليات إلى إحدى غرف القسم الداخلي بحالة طبية مستقره لتغادر المستشفى خلال أيام للمتابعه بالعيادات الخارجية.



وقد وجه مدير عام المستشفى خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي والفريق المعاون علي أدائهم المتميز والذي شمل كلا من:

فريق جراحة المخ والأعصاب:

ا.د. هيثم المرسي -استشاري جراحة المخ والأعصاب

د. منة أشرف - أخصائي الفسيولوجيا العصبية

د.أماني حسان

د. عمرو سامح

د.محمد عبدالعزيز

د. اسامة نبيل

د. علي السعدي

د. حسين صلاح

د. أحمد خالد

وفريق التخدير:

ا. د. أحمد كريم استشاري التخدير

ا. د يحيي حماد استشاري التخدير

د. خالد جمال طبيب تخدير

فريق التمريض:

م أماني عامر

م عبير عنتر

م ابتسام سعد

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