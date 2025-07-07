الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع سائق أثناء تفريغ حمولة حديد من سيارة نقل

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في مصرع سائق أثناء تفريغ حمولة حديد من سيارة نقل ثقيل بعدما سقطت عليه الحمولة، مما أسفر عن وفاته في الحال، بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وكشف شهود العيان أنه أثناء تفريغ حمولة حديد من سيارة نقل سقطت على السائق، فتسببت في وفاته، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان.

مصرع سائق أثناء تفريغ حمولة حديد من سيارة نقل

تلقي المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع سائق، أثناء تفريغ حمولة حديد من سيارة نقل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص سقوط الحمولة عليه ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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