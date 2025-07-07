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حوادث

الجراج غير مرخص، المعمل الجنائي يكشف سبب حريق جراج سيارات بالجيزة

حريق جراج، فيتو
حريق جراج، فيتو

يجري المعمل الجنائي معاينة لحريق نشب داخل جراج سيارات بمنطقة أبو النمرس، دون وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة أن ماسا كهربائيا في الأسلاك الداخلية وراء اندلاع الحريق، وأن الجراج غير مرخص، وأمرت النيابة بالتحفظ علي مالك الجراج لاستجوابه. 

 

حريق جراج سيارات في أبو النمرس

كان المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل جراج سيارات. 

وتم ضبط مالك الجراج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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المعمل الجنائي مركز شرطة أبو النمرس أمن الجيزة منطقة أبو النمرس

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