التصريح بدفن شقيقين توأم توفيا في تصادم بين 3 سيارات بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثامين شقيقين توأم توفيا في حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة أطفيح بالجيزة أمس الأحد.

ولقي الشقيقين مصرعهم داخل المستشفى متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، وتبين من خلال الفحص، وأمرت النيابة بتسليم الجثامين لذويهم تمهيدا لتشييع جثمانهم.

وقوع حادث تصادم في أطفيح

وكان بلاغ ورد لغرفة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم، بالطريق الصحراوي الشرقي، بمدخل مدينة أطفيح، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن التصادم بين سيارة نقل، وأخرى ربع نقل "ثلاجة"، وسيارة فنطاس، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص، ولقي اثنين من المصابين مصرعهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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