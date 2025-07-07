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أخبار مصر

السيسي: أكدنا مواصلة التنسيق مع الصومال في مختلف المجالات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي اليوم بقصر العلمين: اتفقنا على أهمية البناء على الزخم الراهن، واتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون في مجالات محددة تحظى باهتمام مشترك، لا سيما في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف الملفات ذات الصلة.

وأضاف الرئيس: فيما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والأمني، أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين بلدينا في أغسطس ٢٠٢٤، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين، "الدكتور حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية.

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