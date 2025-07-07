عمر يونس يفتتح مشواره بـ"لو عارف" ويوقّع أول تعاون مع "دوزان ميوزك"

أطلق الفنان الأردني الشاب عمر يونس أول أعماله الغنائية بعنوان "لو عارف"، وهي من كلماته وألحانه وأدائه، في انطلاقة تحمل بصمة شخصية واضحة من اللون الغنائي الكلاسيكي، وتعاون في توزيع موسيقاها مع الموزع جوزيف دمرجيان.

تحمل أغنية "لو عارف" طابعًا وجدانيًا عاطفيًا، ويمزج نصّها الغنائي بين الصدق والبساطة والمحبة، حيث تقول كلماتها:لو عارف عمرك ما جيت، خايف أو حتى مش شايف خوفي عليك، لو ناسي شكلي وإحساسي، وانت بتروح مني وبتفرج عليك، بكفي إيدك على كتفي، وعينك بعيني وهالدنيا نسّيني، لو ترجع لحظة ولا بخليك تمشي، إيدي بإيدك وأحطك بعيني".

أغنية "لو عارف"

وقد تم طرح أغنية "لو عارف" عبر قناة "دوزان ميوزك" في موقع يوتيوب، وعبر جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغاني، من خلال فيديو كليب ممنتج بشكل وسيناريو مناسب مع كلمات الأغنية ولحنها العاطفي.

وقد عبّر عمر يونس عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: “أغنية 'لو عارف' تمثل بداية حقيقية لي، وحاولت من خلالها أن أقدم إحساسي الخاص من الكلمة للحن.

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