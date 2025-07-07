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أخبار مصر

عودة حركة القطارات لطبيعتها بالمنوفية بعد خروج عربة عن القضبان

خروج عربة عن القضبان
خروج عربة عن القضبان
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أعلنت هيئة السكك الحديدية تشغيل حركة القطارات في الاتجاه من القاهرة للإسكندرية لخدمة حركة تشغيل القطارات في الاتجاهين من القاهرة للإسكندرية والعكس وجاري الاستعداد لتشغيل حركة القطارات بالخط  من الإسكندرية للقاهرة

وأوضحت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار رقم 906 (VIP) القادم من الإسكندرية للقاهرة سقط البوجي الخلفي للعربة الثانية من القطار أثناء مسيره ما بين قويسنا وبنها دون وقوع أي إصابات أو وفيات مع توقف حركة القطارات في الاتجاهين وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لرفع أثار الحادث وإخلاء الخطوط لتشغيل الحركة في الاتجاهين 

واعتذرت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر  لجمهور الركاب عن تأخير القطارات.

خروج عربة بقطار القاهرة الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

وخرجت إحدى عربات قطار 906 vip سريع القاهرة - الإسكندرية عن مسارها، أثناء مرور القطار بمحطة عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الحادث 

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بخروج إحدى عربات قطار (عربة الباور) القاهرة الإسكندرية عن مسارها بقضبان السكة الحديدية.

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ فيتو أنه تم إنزال الركاب من عربة القطار، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

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