الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار مصر

تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة الكهربائي، اعرف التفاصيل

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

أعلنت الشركة المشغلة لـ القطار الكهربائى تعديل خريطة تشغيل  قطار العاصمة الإدارية الجديدة ، بداية من اليوم الأحد وذلك لخدمة ركاب القطار وتقديم أفضل خدمة للركاب. 

وأكدت الشركة أنه ابتداءً من اليوم الأحد 6 يوليو، سيتم تقليل وقت الانتظار بين القطارات من 30 دقيقة لـ 15 دقيقة بعد الساعة 5 مساءً بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة على أن يكون موعد آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة ١٠:١٥ مساءً، وفق ما أعلنت الشركة.

 

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