تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة الكهربائي، اعرف التفاصيل

أعلنت الشركة المشغلة لـ القطار الكهربائى تعديل خريطة تشغيل قطار العاصمة الإدارية الجديدة ، بداية من اليوم الأحد وذلك لخدمة ركاب القطار وتقديم أفضل خدمة للركاب.

وأكدت الشركة أنه ابتداءً من اليوم الأحد 6 يوليو، سيتم تقليل وقت الانتظار بين القطارات من 30 دقيقة لـ 15 دقيقة بعد الساعة 5 مساءً بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة على أن يكون موعد آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة ١٠:١٥ مساءً، وفق ما أعلنت الشركة.

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